Deschamps: "Maignan ferito dal razzismo a Udine. Infortuni? Il fattore mentale ha ripercussioni sul fisico..."

Nel corso della lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il ct della Francia, Didier Deschamps si è soffermato anche sulla situazione del portiere del Milan, Mike Maignan e su i continui infortuni avuti in questa stagione. Secondo l'ex-Juve la motivazione potrebbe essera anche mentale e legata al brutto episodio di razzismo subito a Udine.



Maignan è stato destabilizzato dagli insulti razzisti di Udine?

"Sono cose che non dovrebbero più succedere. Quell’episodio l’ha ferito, non era la prima volta. Il fattore mentale può avere ripercussioni sul piano fisico, ma c’è da dire che la stagione precedente è stato straordinario, quindi potenzialmente non c’è da preoccuparsi, anche se è stato meno bene nell’ultimo periodo per via di qualche piccolo infortunio".