Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta:



SU DE ROSSI - "Sono molto contento della sua reazione, in questo momento è a disposizione. Non ha minuti nelle gambe, ma il ginocchio ha reagito abbastanza bene e siamo soddisfatti".



SULL'ATALANTA - "Ho molta stima di Gasperini e della squadra che ha costruito. Le insidie sono tantissime, la nostra bravura deve essere avere la loro stessa fisicità e aggressività. Contro le grandi l'Atalanta ha sempre fatto bene, dobbiamo imporre il nostro gioco".



SULLA FORMAZIONE - "Zaniolo sulla destra? Abbiamo avuto qualche problemino fisico con Florenzi e Pellegrini, la formazione è in bilico. Sono tutte opzioni valide, devo valutare. Anche Florenzi e Kluivert possono fare quel ruolo, Schick ha dimostrato di poter coesistere con Dzeko".



SU DZEKO - "Questa settimana si è allenato veramente bene, sapendo che gli mancano un po' di minuti. L'aspetto psicologico è molto importante, un attaccante deve fare gol, lui è stato entusiasta e disponibile verso i compagni. Sa mandare i compagni in porta, è normale che debba far gol e sono convinto che lo farà presto". SU KARSDORP - "Se può fare tre partite di fila? Secondo me sì, in settimana ha riposato un po' di più visti i carichi. È in ballottaggio con Santon".



SU MANCINI - "Non parlo di giocatori che non sono della Roma, specie in sede di mercato non è corretto e creerebbe situazioni non simpatiche. Sono molto corretto".



SU NZONZI - "Al di là del pressing, perché pressiamo anche noi, l'Atalanta è una squadra fisica e lui è un giocatore fisico. Si è allenato tutta la settimana, ha superato tutti i problemi".



SULLE CESSIONI - "Stiamo facendo valutazioni, è normale che tutte le parti debbano essere concordi. Faremo valutazioni in base alle esigenze dei calciatori, ma ci teniamo stretti tutti i giocatori con grande qualità, anche se hanno poco spazio. Io mi devo preoccupare del campo, abbiamo tre partite molto importanti".