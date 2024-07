Di Maria ha deciso il futuro, la moglie rivela: "Arrivate offerte da tutte le parti, sembra che abbia 20 anni"

AFP via Getty Images

è pronto a restare al. A rivelarlo è stata la moglie del’36enne ex Juventus,, durante un’intervista rilasciata ad Angel De Brito:“Sono arrivate offerte da tutte le parti. Sembra che abbia 20 anni. Ha ricevuto offerte come quando ne aveva 23 e sa che lo sosterrò qualunque cosa deciderà”.Jorgelina ha parlato anche del possibile ritorno al Rosario Central:“È un argomento delicato, non non ne ho mai parlato perché le mie figlie sono di mezzo. Non è uno scherzo. La gente non ne sa la metà, ma sono successe cose di cui non sappiamo decidere cosa pensare”.

Di Maria lascerà l’Argentina dopo la Copa America:“Non posso parlare. La verità è che è una cosa che mi fa davvero male, perché non riesco a immaginare la Nazionale senza Angel. Non è perché è lui, ma beh, come ha detto, vuole andarsene alla grande. Sta anche invecchiando e sa che stanno emergendo ragazzi che fanno le cose molto bene, quindi sa cosa sta facendo. È stato molto intelligente nella sua decisione di dire “Me ne andrò dalla porta principale”, ha ragione, non merita di andare diversamente.”