Nell'intervista concessa al canale Youtube “Qué Partidazo!”, l'attaccante dell'Atletico Madrid Diego Costa è tornato a parlare dell'addio di Antoine Griezmann: “Non ho cercato di convincerlo a restare. Io nel 2014 ho vinto il campionato e ho deciso di andare al Chelsea per vivere una nuova esperienza. Lui ha vinto il Mondiale e ha ritenuto che fosse il momento di cambiare. Voler andare in un'altra squadra non ti rende un ingrato. Il suo sogno era giocare con Messi e Suarez”.