A quasi due settimane dal fischio finale del campionato e a pochi giorni dalla sua uscita definitiva dal calcio, l'ormai ex patron della Fiorentina Diego Della Valle è tornata a parlare della gara tra i viola ed il Genoa valsa la contemporanea permanenza in A di entrambe le compagini.



"L’ultima partita, quella col Genoa - ha dichiarato al Corriere dello Sport - l’ho trovata imbarazzante e non mi spingo oltre. Una non-partita. Posso comprendere la paura, ma non un atteggiamento come quello tenuto dalle due squadre".



Dichiarazioni che rinfocolano le polemiche sollevate all'indomani della sfida del Franchi quando le due formazioni vennero da più parti accusate di aver stretto una sorta di tacita alleanza che consentisse ad ambedue di evitare la retrocessione in B a scapito dell'Empoli.