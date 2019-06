"Le parole di Sacchi su Balotelli confermano quello che tutti pensano ma che non hanno il coraggio di dire: è fuso e ormai mi fa solo pena". Così Mino Raiola aveva risposto alle critiche di Arrigo Sacchi nei confronti di Mario Balotelli dopo Italia-Polonia dello scorso settembre, parole che costano caro al potente procuratore: come riporta Il Resto del Carlino, Raiola è stato condannato per diffamazione aggravata nei confronti di Sacchi, attraverso un decreto penale del Gip del Tribunale di Ravenna; l'atto, si legge, prevede tre mesi di reclusione, convertiti in una multa da 6.750 euro con sospensione e non menzione nel certificato penale.