. Specialmente questa mattina. Perché. Non è un unicum, ovviamente, nella sua storia. Ma le premesse erano senza dubbio altre. I bianconeri erano partiti con obiettivi chiari. In una stagione di ricostruzione - e grandi investimenti -, con la scoppola in Champions per mano del PSV - Juve unica squadra al playoff a buttare il vantaggio costruito all'andata - a cui è seguita la semi-agghiacciante prestazione dello Stadium contro l'Empoli.Perché se è vero che 'diventa difficile difendere Thiago Motta', nel momento in cui gli attacchi arrivano da tutte le parti,. Tocca ripeterci, purtroppo. Ma si sa, nel Paese la sindrome da 'pesce rosso' colpisce tanti, e per quanto possa suonare strano questa mattina,In primis, su tutti quello che a settembre ha messo ko le certezze difensive di una squadra che con Bremer in campo non prendeva mai gol, e senza Bremer invece ha iniziato a prenderli da tutti. Questo alla fine il principale concetto. L'altro potremmo aggiungerlo con l'infinita pubblicazione degli esiti delle analisi del JMedical. Ma ve lo risparmiamo.Anche perché in secundis - e ancor più importante -. Una delle peggiori della storia della Juventus nel rapporto investimenti/prestazioni.. Ed erano tutti stati acquistati per questo. La scelta dell'ex Fiorentina onestamente è apparsa discutibile fin da subito:. Si sapeva prima e se ne ha conferma anche adesso. Mentre sui dubbi erano pochi. Uno arrivava come uno dei centrocampisti più interessanti della Premier League, perno della mediana di quell'Aston Villa capace di mettersi dietro tanti grandi nomi del calcio inglese e approdare in Champions League. A Torino invece il brasiliano ha passato più tempo al JMedical o a scaldare la panchina, che in campo. E su Koopmeiners infine si sono perse persino le parole. Parlano i meme. O le impietose mini-clip che girano su X; quelle dove l'olandese scivola portando a un gol degli avversari, sbaglia un passaggio a tre metri o si tira addosso il pallone da solo, quest'ultima la novità della serata di ieri.E così 'diventa difficile difendere Thiago Motta', ma è forse necessario. Perché in fondo i concetti, a questo punto della stagione, sono due. Il primo, molto semplice:. Perché dopo aver lasciato sul piatto 11 milioni con il mancato accesso agli ottavi di Champions e un'altra decina circa tra il potenziale cammino in questa Coppa Italia e l'assenza alla prossima Supercoppa-saudita,. E da questo punto di vista, il cammino netto di febbraio con quattro vittorie consecutive - cui seguirà nel weekend il non impossibile impegno col Verona - ha rimesso un po' in sesto le cose.Il secondo, invece, è nella risposta a una semplice domanda: quale sarebbe l'alternativa? Ripartire? Con l'ennesimo progetto? L'ennesimo contro-cambio di filosofia?. Anzi, giova anche in questo caso rinfrescarsi la memoria.E no, la Coppa Italia, a Torino, in effetti non basta. Qui dentro, un triplo salto carpiato a livello filosofico. Il risultatismo di Allegri. La rivoluzione fallita di Sarri, a Torino riscopertosi più democristiano che 'Comandante'. Il salto nel vuoto con Pirlo. Il ritorno al risultatismo di Allegri. Il cambio drastico con la filosofia di Motta.Ecco perché se siete arrivati fin qui, diventa ''.. Effettivamente Cristiano Giuntoli ci ha anche provato domenica scorsa, quando ai microfoni di DAZN prima di Cagliari-Juventus dichiarava: "Siamo partiti quest'estate e abbiamo cambiato tanto, abbiamo abbassato l'età media della rosa, abbiamo abbassato drasticamente i salari. Stiamo rimettendo un po' a posto le cose. Ci vuole un po' di pazienza, purtroppo. È dura anche per noi".Parole valide anche questa mattina. Perché. E l'alternativa, la risposta a quella domanda 'chi prendere?', sarebbe in fondo solo l'ennesima scelta di pancia di una Juventus che da troppo tempo ha smarrito se stessa.