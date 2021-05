La partita di sabato sera tra Juventus e Inter rappresenterà un passaggio chiave nella stagione dei bianconeri e nella rincorsa ad un posto che varrebbe la qualificazione in Champions League. Un passaggio chiave ma, a seconda del risultato, non definitivo. A decidere tutto potrebbe essere l'ultima partita di campionato, che la Juventus giocherà contro il Bologna. In quel caso Pirlo potrebbe dover fare a meno di calciatori importanti, diffidati contro l'Inter. Si tratta di Cristiano Ronaldo, Bonucci, de Ligt e McKennie.