Il difensore dell'Inter Federico Dimarco ha parlato a Mediaset dopo il successo contro il Benfica: "Sono tutte partite difficili in questo girone. Stasera c'è stata una grande Inter sotto tutti i punti di vista, per le occasioni create e la voglia di vincere. Dobbiamo cercare di chiudere prima le partite perchè queste partite sono insidiose e può succedere di tutto".



Non segna Lautaro, c'è Thuram.

"I nostri attaccanti stanno facendo tutti bene. Siamo contenti di lavorare con loro, sono tutti giocatori giovani e forti".



Cosa è successo con Barella? Non voleva uscire?

"Sono cose di campo. Era una roba per tenere la palla dal calcio d'angolo e basta".



In percentuale l'Inter come sta?

"Questo non lo devo dire io. Tutte le partite sono diverse, fra campionato e Champions ne abbiamo tante. Non è facile giocare ogni tre giorni ma siamo a buon punto. Questo gruppo è bello compatto e può ambire a far bene in tutte le partite".



Nel primo tempo siete stati un po' lenti?

"Sì, nel primo tempo siamo stati un po' lenti e abbiamo creato poco. All'intervallo ci siamo parlati e nel secondo tempo è diventata tutt'altra partita".