Donnarumma non sarà più il titolare al PSG: sfiduciato da Luis Enrique, incognita futuro

AFP via Getty Images

al Castellani di Empoli, prima di viaggiare per la Germania e provare a difendere il titolo continentale conquistato solo 3 anni fa a Wembley contro l’Inghilterra., contro la compagine guidata da Edin Dzeko,, inamovibile titolare per Spalletti e grande protagonista della cavalcata trionfale degli Azzurri negli scorsi Europei. Nessun dubbio per il CT, pronto ad affidare all’ex Milan le chiavi della porta azzurra, che confida nelle potenzialità del proprio numero uno.

Come viene confermato dalle fonti transalpine, infatti,, prima che i tre giocatori interessati raggiungessero le loro nazionali o cominciassero il proprio periodo di riposo. Un’indiscrezione che va in netta contrapposizione con le idee del CT Spalletti e con la considerazione di cui gode in Italia l’ex Milan, visto che anche colui che è da sempre considerato il più forte di tutti i tempi, come Gigi Buffon, ha speso parole al miele per il giocatore dei parigini: "In questo momento è il più forte al mondo, faccio fatica a trovare qualcuno meglio di lui. Ci sono momenti in cui si fa meglio e altri peggio, ma lui lo metto davanti a Courtois, Neuer e Ter Stegen".

– seppur sia stato votato come miglior estremo difensore di tutta la Ligue 1 nelle ultime due stagioni -. È noto, da anni, lo stile di gioco adottato in carriera dall’allenatore asturiano: veloce, verticale e dettato al dominio del possesso palla e delle trame di gioco sul rettangolo verde di gioco.È altrettanto noto, infatti, come Gigio non riesca ad eccellere in questa caratteristica, fondamentale per Luis Enrique. In parole povere, non c’è fiducia nel gioco di Donnarumma. Anche l’inserimento di una nuova figura nello staff dei preparatori degli estremi difensori come Borja Alvarez non è riuscito a trasmettere l’idea di gioco dell’ex tecnico del Barcellona.

dell’allenatore ex Roma. Il 30 luglio 2023, il PSG optò per l’arrivo, a parametro zero, di, 23 enne portiere prelevato dalla cantera del Barcellona.. E quale miglior decisione se non quella di soffiare un talento ai blaugrana, miglior vivaio di Spagna e perfetto per lo stile di gioco di Luis Enrique?, capitano della formazione russa e appena trasferitosi dall'FK Krasnodar per una cifra pari a 20 milioni di euro. Il russo sposa alla perfezione l’idea di calcio di Luis Enrique: ottime qualità tra i pali e fiducia nei propri mezzi palla a terra.

L’ex Milan non è più incedibile e anche i discorsi riguardanti il prolungamento del contratto – in scadenza fra 2 anni, il 30 giugno 2026 – diventano non così solidi come qualche mese fa. Tante le critiche piovute sul giocatore, frequenti gli episodi (dalla serata di Barcellona sino ad arrivare alle sfide contro Le Havre e Lione in Francia) di sfogo di Luis Enrique nei suoi confronti. E se il PSG, sino a poco tempo fa, considerava Donnarumma un pilastro del presente e del futuro, con tanto di incontro stabilito con l’agente Enzo Raiola per discutere il rinnovo del contratto, ecco che ora lo scenario può cambiare., dato il lauto ingaggio percepito da 12 milioni di euro netti a stagione, ma l’eventualità che la sua estate diventi movimentata è ora maggiormente realistica. Donnarumma vuole essere il numero uno e in giro per l’Europa più di qualche top club può bussare alla porta di Al-Khelaifi.. Intanto ci sono gli Europei, pensiero primario a stretto giro di posta. Una volta terminata la competizione in Germania, ci sarà tempo il futuro e tutte le opzioni sul tavolo.