Proseguono, su richiesta della famiglia dello sfortunato calciatore argentino, le ricerche del velivolo sul quale il 21 gennaio scorso l'ex attaccante del Nantes Emiliano Sala e il pilota David Ibbotson viaggiavano in direzione Cardiff, prima di sparire misteriosamente mentre sorvolava il Canale della Manica. L'Air Accidents Investigation Branch ha comunicato nella mattinata di oggi l'inizio delle perlustrazioni subacquee, dopo che nei giorni scorsi sono stati rinvenuti alcuni cuscinetti appartenenti all'aereo sulla spiaggia francese di Surtainville.



Le ricerche sono ripartite dopo una raccolta fondi che ha portato in dote circa 370.000 euro in favore della famiglia, che ha raggiunto nelle scorse ore la località di Guernsey; riguarderanno un'area di 4 miglia quadrate, individuata come quella nella quale è stato perso il segnale radar dell'aereo sul quale si trovava a bordo Sala. "Andremo avanti finchè non lo ritroveremo", fanno sapere dall'AAIB.