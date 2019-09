In occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Rongier, il ds del Marsiglia Andoni Zubizarreta ha spiegato i motivi del mancato acquisto di un terzino sinistro alternativo a Jordan Amavi: “In qualsiasi squadra di calcio manca sempre qualcosa. A inizio mercato avevamo due priorità, un attaccante e un difensore centrale, poi ci siamo fermati un po'. Ci siamo dovuti dedicare alla ricerca di un sostituto di un centrocampista, ma nel ruolo di terzino sinistro abbiamo molti giovani che possono giocare lì”. Il club francese ha fallito l'ingaggio in prestito dal Barcellona del classe 2000 Juan Miranda e aveva chiesto informazioni al Milan per Diego Laxalt.