Andoni Zubizzarreta, direttore sportivo dell'Olympique Marsiglia, ha parlato dell'interesse per Moise Kean, giovane e talentuoso attaccante della Juventus, nello scorso mercato estivo. Queste le sue parole: "C'era la possibilità di mandare Clinton Njie a Lisbona e Radonjic non era ancora arrivato: le cose potevano essere diverse. Però la Juventus non voleva un prestito, e la discussione è finita presto. Ci sono state un sacco di telefonate negli ultimi tre giorni, ma nessuna ha portato a qualcosa di concreto".