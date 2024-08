Roma, Dybala riflette sull'Al-Qadsiah: da Boga a Chiesa e Riquelme, Ghisolfi studia il sostituto

CHIESA – Un discorso a parte lo merita anche Federico Chiesa. La situazione è conosciuta ai più: l’esterno della Juventus è fuori dal progetto tecnico del tecnico Thiago Motta, come dimostra l’assenza dell’ex Fiorentina dalla lista dei convocati per la sfida contro il Como. Il procuratore Falli Ramadani sta cercando la soluzione migliore per il suo assistito, partendo da un rinnovo del contratto (in scadenza 30 giugno 2025) con la Juve che non arriverà e una serie di big italiane che hanno già bussato alla sua porta. Oltre a Milan (sondaggi), Inter (ipotesi parametro zero il prossimo anno o affondo negli ultimi giorni di mercato in caso di cessione di Correa e Arnautovic), Napoli (che, tuttavia, ha già acquistato David Neres), anche la Roma è sul giocatore azzurro. Sarà difficile, è un’operazione complessa per costi (al di là dei 15 milioni di euro richiesti dalla Juve, c’è un ingaggio da 6 milioni di euro da dover sostenere), per concorrenza e per volontà (Chiesa non chiude a nessuna strada, nemmeno all'interesse del Barcellona, ma sogna di giocare in Premier League), ma la pista Roma è da tenere monitorata sino al 30 agosto.