Dybala, la Roma aspetta ancora l'offerta dell'Al-Qadsiah: la situazione

La questionecontinua a tenere sulle spine i tifosi giallorossi. La Joya non ha ancora preso una decisione sulla proposta dell’Al-Qadsiah.Nei giorni scorsi si era parlato di 18 milioni di euro per il cartellino del giocatore, ma la cifra che vorrebbero offrire gli arabi si aggira intorno ai 5/6 bonus compresi (3 di parte fissa).Molti di meno rispetto ai 12 della clausola dell’argentina scaduta a luglio. Sono giorni di riflessione con lache non vorrebbe svendere il numero 21, ma allo stesso tempo ha bisogno di fare cassa. Inoltre, la società vuole continuare il taglio degli ingaggi e lo stipendio di Paulo dopo una decina di partite arriverà a 9 milioni a stagione.

Il suo entourage conferma che per il momento una decisione non è stata presa. Lui vuole rimanere alla Roma e lo ha ribadito nuovamente. Si sente ancora un calciatore importante e non vuole lasciare il calcio che conta. Nel frattempo,. La Joya è a disposizione per il match con l’Empoli di domenica allo stadio Olimpico.