Roma, Dybala: "Due gol che mi danno fiducia, ora pensiamo a Milan e Lazio"

6 minuti fa



L'attaccante della Roma, Paulo Dybala, ha parlato a DAZN dopo la doppietta e il successo per 5-0 contro il Parma.



IL PARERE - "Abbiamo fatto una grandissima partita. Questi 2 gol mi danno tanta fiducia, contento per il risultato".



RAPPORTO COI TIFOSI - "Questa gente dal primo giorno mi dà il suo calore e io cerco di dare sempre il meglio per la maglia e per loro".



ORA MILAN E LAZIO - "Queste sono le partite più belle da giocare. Prima penseremo al Milan, dopo al derby".