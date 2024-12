Roma, le pagelle di CM: Joya di Natale, Dybala è super. Saelemakers prezioso

GETTY

6,5: Il miracolo quotidiano c’è sempre. Dopo il 2-0 della Roma salva il risultato con una grande parata su Hernani.6: Sbaglia sempre poco, ma ogni tanto va in difficoltà con Almqvist. Solita partita da leone in difesa.6,5: Torna il professore e la differenza si nota subito. È in forma e si vede: nel primo tempo strappa applausi per una cavalcata fino all’area avversaria per andare a pressare Suzuki.6: Torna braccetto (ma non ditelo a Ranieri che non ama il termine) e si lascia alle spalle la brutta prestazione di Como.

7: Indemoniato sulla fascia destra e trova il secondo gol di fila in casa. È sempre tra i più pericolosi e rende difficilissima la vita a Valeri. Prezioso anche in fase di copertura. Conquista anche il penalty del 4-0.6,5: Torna dopo un problema al ginocchio, ma il dolore sembra essere svanito. Corre per due ed è sempre tra i è più positivi. Sbaglia il gol del 3-0, ma gli si perdona tutto.7,5: Ranieri lo ha definito imprescindibile e si capisce il motivo. Sempre preciso negli interventi ed è bravo ad impostare il gioco e mandare in porta El Shaarawy che sciupa una clamorosa occasione. Trova anche

6,5: Non esiste una domenica di riposo per il pendolino spagnolo (nessun paragone con Cafù sia chiaro) che anche oggi spicca sulla fascia sinistra e mette a referto un bellissimo assist per Saelemaekers.6,5: Si divora il gol del 3-0, ma nel complesso gioca una bella gara. Sacrificio e corsa al servizio della squadra.8 – Conquista il rigore e lo realizza. Si tratta del 125esimo gol in Serie A: ora è terzo nella classifica dei migliori marcatori argentini del nostro campionato. Una vera Joya per gli occhi quando riesce a servire i suoi compagni. Nella ripresa trova anche la doppietta e l’assist per Dovbyk.

6,5: Dopo 5 minuti ha palla del vantaggio ma non riesce a centrare la porta. Poi con un bellissimo scambio con Dybala manda la Joya in area che si procura il penalty. Nella ripresa c’è spazio anche per il suo gol.7: L’età media della squadra messa in campo è di 28 anni e 188 giorni (la più vecchia di questa stagione) ma restano tutti in campo per tutta la partita. La Roma gioca bene e si diverte.