E' il trionfo di Zhang: ecco chi ha vinto di più nella storia dell'Inter

Inzaghi ha centrato la sua quinta Supercoppa italiana in carriera, dopo i due successi con la Lazio e le due conquistate con l’Inter. L’allenatore piacentino è così diventato l’allenatore più vincente nella storia della Supercoppa Italiana, superando Capello e Lippi.La serata è arricchita da un altro dato: infatti,come presidente dell’Inter:, come riportato da Calcio&Finanza.Di seguito, la lista dei presidenti più vincenti della storia dell’Inter.16 trofei di cui 11 sotto la sua presidenza (4 scudetti, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppa, 1 Champions League, 1 Coppa Uefa, 1 Mondiale per Club) e 5 sotto la presidenza di Giacinto Facchetti (1 scudetto, 2 Coppa Italia, 2 Supercoppa italiana)7 trofei (3 scudetti, 2 Coppa dei Campioni, 2 Coppa Intercontinentale)6 trofei (1 scudetto, 2 Coppa Italia, 3 Supercoppa italiana): 4 trofei (2 scudetti, 2 Coppa Italia): 4 trofei (1 scudetto, 1 Supercoppa italiana, 2 Coppa Uefa)