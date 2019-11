Chi ha ascoltato Antonio Conte dopo la sconfitta con il Borussia si è fatto l’idea che i giocatori dell’Inter fossero spremuti e prosciugati dalla fatica, avendo disputato un’infinità di partite, e che gli avversari abbiano sfruttato la loro maggiore freschezza. E’ questo che ha dichiarato l’allenatore nerazzurro quando ha parlato dei suoi calciatori: devo impiegare sempre gli stessi, non ho ricambi, non li posso nemmeno rimproverare perché non ce la fanno più…



Ebbene, è tutto incredibilmente falso. Incuriositi dal teorico superlavoro degli interisti, siamo andati a verificare quanto abbiano giocato finora in stagione i giocatori schierati titolari da Conte al Westfalenstadion: i dieci uomini di movimento scelti per questa gara sono rimasti in campo, complessivamente, 9439 minuti. Tanto? Poco? Troppo? Non lo sappiamo. Sappiamo, però, che i dieci titolari del Borussia in questa partita finora di minuti ne hanno giocati 10497. Mille, anzi millecinquantotto in più.



Sono numeri per certi versi clamorosi se li confrontiamo con le parole di Conte: cifre che sbugiardano l’allenatore dell’Inter. I giocatori del Borussia in media hanno giocato in questa stagione 105 minuti (quindi una partita intera e un quarto d’ora aggiuntivo) in più rispetto ai nerazzurri.



Eppure, nel secondo tempo, i gialloneri correvano e gli interisti sembravano piantati per terra. Perché Zhang e Marotta non chiedono conto al loro tecnico di come siano stati allenati Brozovic e compagnia? Magari la chiave di tutto, anziché nel mercato, va cercata nella preparazione.



Ecco i 10 titolari del Borussia (portiere escluso) e i minuti giocati nella stagione:

Hakimi 1182

Akanji 1440

Hummels 1233

Schulz 680

Witsel 1358

Weigl 1050

Sancho 1213

Brandt 870

T.Hazard 1077

Gotze 394

TOTALE 10497



Ecco i 10 titolari dell’Inter (portiere escluso) e i minuti giocati nella stagione:

Godin 761

De Vrij 1104

Skriniar 1350

Candreva 894

Vecino 353

Brozovic 1331

Barella 1025

Biraghi 429

Lautaro 1069

Lukaku 1123

TOTALE 9439



