Esplosività, esperienza e tanta forza fisica. Si può sintetizzare così la figura di, terzino sinistro bosniaco con cittadinanza tedesca in arrivo all’Atalanta. Il giocatore, trentenne, viene da un’esperienza di un anno e mezzo all’, con cui ha collezionato 63 presenze, segnando 4 gol e 2 assist in due anni.- Nel 2017 l’Arsenal versa nelle casse dello Schalke 04 15 milioni di euro e Kolasinac si trasferisce a Londra. Il momento più alto della carriera del bosniaco è qui, dove sin da subito conquista il suo posto sulla fascia sinistra - in concorrenza con- rivelandosi determinante per i piani di Wenger, alla sua penultima panchina. Il posto rimane suo fino alla fine dell’anno solare. Il giocatore accusa, la sua titolarità comincia a risentirne ma riesce comunque a toccare le 27 presenze in Premier. La seconda stagione inizia subito male,, quando rientra per disputare la prima partita della sua stagione col Liverpool. Raccoglie tre presenze in meno rispetto all’anno precedente. Nella stagione 2019/2020 il suo rendimento migliora, ma gli infortuni muscolari si fanno più frequenti. Inoltre, quattro, ossia Kolasinac, Monreal, Tierney e Bola. Anche per questo motivo, torna in prestito secco allo Schalke dopo aver vinto una FA Cup,e dopo aver raggiunto una, persa contro il Chelsea.- In Germania ritrova continuità, ma la squadra retrocede in Zweite Bundesliga. Torna quindi all’Arsenal, dove però non trova spazio nuovamente a causa degli infortuni e della concorrenza.. La Francia funge per lui da rampa di ri-lancio. Con il club francese conquista il terzo posto in campionato.- È passata alla storia la brutta avventura vissuta daai tempi dell’Arsenal. Nell’estate del 2019 due rapinatori armati di coltello affiancano l’auto di Ozil in scooter.. I due fuggono, sorpresi. A causa di questo avvenimento, i giocatori non saranno convocati, a causa di “problemi di sicurezza”, per la prima partita di Premier.- Il giocatore ha trovato l’accordo con il club orobico.. Nell’operazione, l’Atalanta ha la possibilità di approfittare del decreto crescita per avere sgravi fiscali.