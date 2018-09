L'attaccante del Jiangsu Suning, Eder ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Come mai Corvino mi chiama traditore? Sono passati 16 anni, ma è ancora arrabbiato. Mi aveva scoperto lui in Brasile, dovevo firmare con la Fiorentina, ma poi venne a Florianopolis Carli e mi convinse a scegliere l’Empoli. Ogni volta che vedo Pantaleo mi dice 'mi hai tradito!'. Un talento cinese per la Serie A? Lei Wu dello Shanghai SIPG: 21 gol in 21 gare, è fortissimo".