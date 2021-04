Eder, ex attaccante dell'Inter, parla dell'esperienza allo Jiangsu: "La differenza col calcio europeo forse è nella visibilità, perché in Italia si possono vedere tutte le partite, in Cina meno. Poi allo Jiangsu mi allenavo più che all'Inter. Cosmin Olaroiu, l'allenatore, era ritenuto il José Mourinho dell'Asia. Il livello degli allenamenti era ottimo: in Italia correvo per 12,5 km, in Cina era più o meno lo stesso".