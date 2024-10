Quanto guadagna Gatti nella Juventus dopo il rinnovo

Getty Images

è uno dei leader della nuova Juventus. Guida la difesa con personalità e leadership, è diventato un punto di riferimento per i giovani e i nuovi e nello spogliatoio è sempre disponibile con tutti. In campo si è conquistato il posto da titolare lavorando a testa bassa e convincendo tutti con prestazioni positive; dal suo arrivo in bianconero il classe '97 è cresciuto, la società punta sul ragazzo e l'ha dimostrato con i fatti con il rinnovo del contratto.- Il nuovo accordo prevede la scadenza allungata di un altro anno passando dal 2028 a giugno 2029, e un aumento dell'ingaggio in linea con il nuovo status di Gatti nella Juve:, una cifra in linea con il tetto per gli ingaggi fissati da Giuntoli all'inizio della stagione. Le parti stavano lavorando da tempo sul rinnovo con l'obiettivo di spalmare l'ammortamento annuo del cartellino su più anni.

- Gatti ha giocato anche delle partite da capitano della Juventus, segno della fiducia da parte della società ma anche dell'allenatore, per il quale è diventato un intoccabile., ma da quando è arrivato a Torino è uno dei punti fermi della Juve e sarà così anche nella squadra del futuro, come conferma il rinnovo del contratto.