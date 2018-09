Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato a Sky Sport prima della sfida col Sassuolo: "Non ci possiamo accontentare dei complimenti, un solo punto in tre partite ci brucia. I complimenti ci allontanano da quella che è la realtà: lavorare sodo per migliorarci nei particolari, perché poi attraverso quello i risultati arrivano. Noi pensiamo ci sia qualità nel gruppo, ma questi sono tutti ragionamenti a tavolino che poi alla fine hanno bisogno della conferma del campo. La squadra ha margini di grandi miglioramento attraverso il lavoro, però ci vogliono i risultati. Questi sono l'iniezione affinché questi ragazzi portino entusiasmo dal lunedì alla domenica".