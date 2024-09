Empoli, D'Aversa: "Con la Fiorentina come Davide contro Golia. Fazzini recuperato, Maleh pronto ma..."

, allenatore dell’, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro la Fiorentina.“I complimenti non mi entusiasmano troppo perché rischiano di farci abbassare la guardia. Ora è il momento di mettere da parte ciò che abbiamo fatto finora e concentrarci sulla continuità. Sappiamo quanto sia importante la gara, sia per noi che per i tifosi. Stiamo affrontando una sfida che ricorda Davide contro Golia: la Fiorentina ha investito molto e ha una rosa competitiva. Fino a domani dobbiamo risparmiare ogni energia e convogliarla tutta sulla partita. Il nostro obiettivo è ricercare la prestazione; il risultato, poi, sarà una naturale conseguenza”.Pensare che la nostra posizione in classifica ci permetta di essere più rilassati sarebbe un errore. Chiedo alla squadra intensità e una prestazione senza presunzione. La serenità non deve mai portarci a sottovalutare l’impegno. L’unica cosa su cui dobbiamo concentrarci è fare felici i tifosi, mantenendo la continuità con quanto fatto finora. Non possiamo permetterci di giocare senza pressione. Di fronte avremo avversari più forti e dovremo dare tutto.“Preferisco focalizzarmi sugli aspetti positivi: finora abbiamo subito pochi gol. Certo, lavoriamo sempre per migliorare ogni dettaglio e analizziamo tutte le situazioni. Anche la Fiorentina ha subito gol su palla inattiva, oggi le squadre sono molto organizzate su questo aspetto. A differenza di qualche tempo fa, ora non ci si può più affidare a trattenute o contatti fisici come un tempo".“Devo dire che, al di là del talento dei ragazzi, ciò che mi ha colpito è la loro attitudine in allenamento. Quando si scende in campo come squadra, i risultati sono una conseguenza del lavoro settimanale e del ritiro. Anche durante le amichevoli pre-campionato, nonostante i carichi di lavoro, concedevamo pochissime occasioni agli avversari. Questo ha rafforzato la fiducia e la consapevolezza delle nostre capacità. L’importante è non perdere mai concentrazione e attenzione. L’aspetto tecnico si può migliorare, ma l’atteggiamento è fondamentale e non è facile recuperarlo se lo si perde. Domani ci aspetta una squadra forte e non possiamo basarci solo su quanto fatto finora”.“Abbiamo analizzato la Fiorentina sotto diversi punti di vista tattici e siamo preparati a tutte le eventualità. Tuttavia, in queste partite è fondamentale l’interpretazione che si dà alla gara. La nostra squadra ha sempre dimostrato coraggio e, se vogliamo colmare il divario con avversari più forti, dobbiamo puntare tutto sull’intensità”.“Fazzini è completamente recuperato e disponibile al 100%. Anche Maleh è pronto, ma dobbiamo valutare attentamente quanto minutaggio dargli”.