Ex Milan, Giampaolo: "In rossonero non mi è stato dato tempo per lavorare"

23 minuti fa



L'ex allenatore del Milan Marco Giampaolo, non ricordato in maniera troppo positiva dai tifosi del Diavolo, è tornato a parlare della sua avventura in rossonero - in un'intervista concessa alla piattaforma web "Il Terzo Uomo". Ecco le dichiarazioni: "Ci sono progetti che iniziano e che possono andare avanti e altre esperienze che invece terminano subito. In rossonero mi è mancato il tempo, non ho avuto la possibilità di lavorare bene e di poter migliorare le cose".



Ricordiamo che l'avventura con il club di via Aldo Rossi del tecnico ex Sampdoria - nella stagione 2019/2020 - durò solamente sette partite e poi arrivò un esonero clamoroso. Al posto del tecnico soprannominato: "Il Maestro", subentrò poi Stefano Pioli.