Empoli, il ds Gemmi: "D'Aversa resta, siamo compatti e non è in discussione"

13 minuti fa



Il direttore sportivo dell'Empoli, Roberto Gemmi, ha parlato a Sky dopo lo 0-5 incassato dall'Atalanta e confermato Roberto D'Aversa sulla panchina dei toscani.



CONFERMA - "Non c'è da fare nessuna comunicazione, così togliamo il tormentone. Il periodo è molto difficile e lungo, sapevamo che poteva succedere. Oggi non abbiamo fatto una buona partita, quest'anno tra valore della squadra e infortuni avuti la situazione si è complicata enormemente, però dobbiamo stare tutti compatti. Lavorare e cercare di alzare i giri del motore. Compatti con D'Aversa, non è proprio in discussione. Niente tormentone. Noi ci crediamo, sapendo che è difficilissima, sapendo che si giocherà tutto lì. Sono venuto per questo perché non voglio alimentare nessuna polemica o di dubbio, c'è bisogno di lavorare bene e forte. Questo è un campanello d'allarme".