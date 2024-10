Empoli, le pagelle di CM: Fazzini anima azzurra, la difesa per una volta soffre

Getty Images

: precipitoso sul rigore (graziato da Bonny) e bucato da Charpentier, ma prima buone cose sui tiri di Bernabè su punizione e sullo stesso Bonny.: Cancellieri lo mette alla prova, si difende come può. Dalla sua parte arriva il gol del pareggio.: stavolta la colonna di D'Aversa vacilla. Bonny lo tiene costantemente impegnato, lui mette pezze dove riesce ma va spesso sull'orlo della confusione.: lui addirittura aveva dei problemi di livello fisico prima di questa partita, è il primo a soffrire il Parma. Man non è in buona, ma quando entra Almqvist sono dolori.

: suo il cross deviato in rete da Coulibaly, solita spinta ma anche tanta copertura che si rende necessaria.: tanto dinamismo, ma stavolta trova un centrocampo molto simile a quello in cui gioca anche nelle energie. (dal 69': dà il cambio al compagno quando l'inerzia si sposta dal lato del Parma): sta crescendo partita dopo partita, ormai ha esperienza e in questo Empoli è fondamentale. (dall'80'meno ficcante del solito.primo tempo di grande livello e un gol che è un po' anche suo, poi cala con la sua squadra. (dall'80'

: impalpabile. (dall'88': soffre molto, ma entra nell'azione del gol con un buon passaggio a premiare Gyasi. (dal 69': non riesce a tener palla).: per come si era messa il pareggio è un buon risultato, dopo due sconfitte con complimenti serviva assolutamente almeno un punto.