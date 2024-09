Libre Uso

Enzo Zidane: il bilancio a fine carriera

17 minuti fa



Enzo Zidane, primogenito dell'ex Pallone d'Oro Zinedine Zidane, secondo As ha deciso di appendere gli scarpette al chiodo a soli 29 anni. Dopo aver esordito nel Real Madrid con il padre in panchina, ha giocato anche per l'Alaves. Enzo non giocava dalla stagione 2022-2023 trascorsa a Fuenlabrada (3a divisione spagnola).



Nato nel 1995 a Bordeaux, dove il padre giocava prima di arrivare alla Juventus, Enzo Zidane è cresciuto dal 1996 al 2001 a Torino, e poi ha giocato con le maglie di Real Madrid Castilla, Real Madrid (una presenza e un gol in Coppa del Re), Alaves, Losanna, Rayo Majadahonda (Spagna), Desportivo das Aves (Portogallo), Almeria, Rodez (Francia) e Fuenlabrada (Spagna). Zidane JR chiude la sua carriera da centrocampista con un bilancio di 218 partite e 17 gol.