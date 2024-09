AFP/Getty Images

Ex Real Madrid, Enzo Zidane si ritira dal calcio giocato

27 minuti fa



Un cognome pesante, il debutto da sogno e un declino che ha portato alla decisione finale. Si può riassumere così la carriera di Enzo Zidane, primogenito del grande Zinedine che ha deciso, secondo quanto riportato da AS, di chiudere con il calcio e di ritirarsi a soli 29 anni.



CARRIERA - Il 30 novembre 2016 esordì con la maglia del Real Madrid: fu il padre Zinedine, allora tecnico dei Blancos, a decidere di mandarlo in campo nella sfida di Copa del Rey contro il Cultural Leonesa al Bernabéu, dove segnò un gol nel 6-1 finale. Nell'estate del 2017 passò in prestito all'Alavés, con cui riuscì a giocare soltanto quattro partite. Da lì è iniziata una serie di tappe in giro per l'Europa attraverso il Losanna, il Rayo Majadahonda, l'Aves, l'Almería, il Rodez e il Fuenlabrada, da cui si è svincolato a luglio 2023. Enzo ha scelto di ritirarsi e di cambiare vita: concentrerà i suoi sforzi nella cura dei suoi investimenti e nella famiglia.