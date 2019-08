In Inghilterra sono sicuri, la Juve punta Christian Eriksen. Non subito, però. Il centrocampista del Tottenham, classe 1992, ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2020 e dal primo febbraio prossimo sarà libero di poter firmare un contratto con un’altra società. Eriksen, non è un mistero, avrebbe voluto proseguire altrove la propria carriera già questa estate. Nonostante considerasse conclusa la sua avventura nella Premier League, il giocatore si è trovato di fronte l’ostracismo di Pochettino e del Tottenham tutto. Si era parlato di Real Madrid per lui ma nessuna offerta è stata presa in considerazione da quel di Londra. Evidentemente nella stanza dei bottoni degli Spurs sono convinti di avere le carte in regola per far rinnovare il contratto al giocatore e sono disposti a correre il rischio di perderlo a parametro zero. Ma dove si accaserà Eriksen? Secondo quanto riporta il Daily Mail, il danese avrebbe rifiutato una ricchissima offerta di rinnovo presentata dagli Spurs di oltre 11 milioni di euro a stagione. Il Real Madrid segue da vicino l’evolversi della situazione ma, come sottolinea Metro, occhio alla Juve, capace negli ultimi anni di mettere a segno grandi colpi di mercato a parametro zero.