Christian Eriksen, trequartista dell’Inter, ora ai box in seguito al problema cardiaco manifestatosi in Finlandia-Danimarca, vuole tornare a giocare. Ma non in Italia. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il calciatore ha iniziato un leggero programma di riatletizzazione in Danimarca, in Italia non avrebbe potuto farlo. L’Inter osserva lo svilupparsi delle cose, mentre Ajax e Odense sono le favorite per far tornare a giocare l’ex Tottenham.