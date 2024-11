Esoneri nei principali campionati Europei: guida la Serie A

AFP via Getty Images

Sono passate solo dodici giornate, maLa dodicesima giornata di Serie A ha portato ad altri due esoneri: il, ultimo in classifica, ha salutato; laha chiuso invece l'esperienza con, dopo l'ultima sconfitta interna con il Bologna.I giallorossi in particolare sono al loro secondo esonero nel 2024/25 e dovranno scegliere il terzo allenatore in questa stagione. Nelle primissime settimane infatti avevano già esonerato, destinato a non essere richiamato nonostante la spinta dei tifosi.

Sale quindi a tre il conto degli allenatori già esonerati in Serie A dopo appena 12 giornate di campionato, dato che porta il nostro campionato in testa alla speciale classifica dei cambi di allenatori effettuati finora nei cinque principali tornei europei (e, appunto,).Tutti e cinque hanno già visto il primo esonero stagionale, spicca quello dial, ma solo Ligue 1 e Serie A ne contano di molteplici. A spingere in vetta il massimo campionato europeo è la Roma con il suo doppio esonero.

1) Serie A - 3 esoneri (Roma x2, Lecce)2) Ligue 1 - 2 esoneri (Rennes, Montpellier)3) Bundesliga - 1 esonero (Bochum)4) Liga - 1 esonero (Las Palmas)5) Premier League - 1 esonero (Manchester United)