Graziano Cesari, ex arbitro internazionale, ha commentato su Tuttosport l'espulsione di Cristiano Ronaldo in Valencia-Juventus: "Ma che cosa ha visto, o cosa ha pensato di vedere il signor Marco Fritz, arbitro addizionale, mediocre fischietto in Bundesliga, quando ha richiamato l'attenzione di Felix Brych al 29' del primo tempo pretendendo il rosso per CR7? Certamente non ha tirato i capelli a Murillo, non gli ha procurato dolore. Insomma nessuna condotta violenta. Sale in cattedra Marco Fritz, bisognoso di attimi di notorietà in un copione che non prevedeva la sua partecipazione e combina un gran pasticcio".