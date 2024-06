Getty Images

Euro 2024, Coman lascia il ritiro della Francia. Ecco il motivo

un' ora fa



Kingsley Coman ha lasciato momentaneamente il ritiro della Francia, facendo tremare i tifosi della formazione allenata dal ct Didier Deschamps. Sì, perché tra due giorni ci sarà un importante sfida contro il Belgio di Domenico Tedesco, valevole per l'accesso ai quarti di finale di Euro 2024.



IL MOTIVO - La motivazione di questa assenza è dovuta ad una notizia decisamente positiva. L'esterno offensivo del Bayern Monaco è, infatti, tornato momentaneamente a casa per assistere alla nascita del suo quarto figlio, il secondo avuto dall'attuale compagna Sabrina Duvad. Il classe 1996 tornerà comunque in tempo per preparare l'ottavo di finale con la sua Francia e potrà, quindi, essere a disposizione per la gara contro il Belgio, che andrà in scena lunedì 1 luglio alle 18:00.