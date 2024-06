Euro 2024: quanto valgono le maglie, in campo ricavi per oltre 200 milioni

4, in una partita sempre più infuocata tra le principali aziende di abbigliamento globale, come sottolineato da Calcio e Finanza , così come i colpi di scena e gli scontri tra brand, per accaparrarsi soprattutto le grandi nazionali, come l’ultimo colpo in ordine cronologico:, con l'azienda americana che verserà 100 milioni nelle casse della federcalcio tedesca., mentre sul terzo gradino c’è l’accordo da 37 milioni annui di Nike con l’Inghilterra., che dopo l’addio a Puma incassa circa 35 milioni di euro a stagione, rispetto ai 20 milioni della Spagna sempre legata ad Adidas. Solo le maglie delle top 5 nazionali in campo ad Euro 2024 valgono così 192,5 milioni di euro l’anno.

oltre alle due big, ci sono infatti anche Puma, Macron, Joma e Hummel. Una battaglia anche in questo caso vinta da Nike, che veste nove nazionali (pari al 37,5%), rispetto alle sei di Adidas (25%), le quattro di Puma (16,7%), le due a testa di Macron e Joma (8,3% ciascuna) e la Danimarca legata a Hummel (4,2%).tuttavia è legata in particolare al miglioramento delle entrate per Spagna e Italia,, che stando al budget saliranno ulteriormente a 74 milioni per il 2024. Una crescita costante in termini commerciali per la FIGC.

. Secondo infatti i dati del Bilancio Integrato della FIGC, tra il 2008 e il 2022 sono stati venduti 2,9 milioni di prodotti di merchandising ufficiale in Italia e 10,3 milioni all’estero, per un totale di 13,2 milioni: di questi, il 60% è stato venduto nei sei anni in cui l’Italia ha partecipato a grandi tornei, mentre il restante 40% è stato venduto negli altri nove anni.e, con 121 milioni di ricavi nel 2023 pari al 43% dei ricavi aggregati: seguono la Germania (156 milioni nel 2022, pari al 41,5% del fatturato) e l’Italia, con un impatto pari al 35% rispetto al 20% della Spagna e al 18% dell’Inghilterra.