Euro 2024, record negativo per Cristiano Ronaldo: a secco per la prima volta nei gironi tra Mondiali ed Europei

0 - Cristiano Ronaldo non è riuscito a segnare nella fase a gironi di una singola edizione tra Europei e Mondiali per la prima volta nella sua carriera. Frustrazione.#EURO2024 #GeorgiaPortogallo pic.twitter.com/QwH4caXzVC — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 26, 2024

Ilcade contro la Georgia ma festeggia la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2024 da prima in classifica nel Gruppo F. La formazione lusitana raggiunge il primo obiettivo, ma perfinora la competizione iridata in Germania si è rivelata un flop.Un dato evidenzia il percorso nei primi 270 minuti del fuoriclasse portoghese ex Manchester United, Real Madrid e Juventus e ora all’Al Nassr, in Arabia Saudita: Cristiano Ronaldo è ancora secco di gol.

Per la prima volta nella sua carriera, CR7 non riesce a segnare neanche un gol in una fase a gironi di un grande torneo per nazionali tra Europei e Mondiali.Ronaldo ha, infatti, messo a referto un assist nel 3-0 alla Turchia, mentre è rimasto a secco contro la Repubblica Ceca e Georgia.