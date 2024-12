Getty Images

Europa League LIVE Fenerbahce di Mourinho subito sotto con l'Athletic

un' ora fa



Comincia già di mercoledì il sesto turno di Europa League e lo fa con un big match. Il Fenerbahce testa il suo precario momento di forma con la capolista Athletic. I turchi sono quattordicesimi, a metà classifica, i baschi invece sono in vetta con la Lazio e puntano a consolidare il primato. Gara molto tesa soprattutto per la squadra di Mourinho, contestata e lontana dalla vetta in Super Lig dopo il ko con il Besiktas: con un risultato negativo, la panchina del portoghese potrebbe iniziare a scricchiolare. Seguiremo la gara live minuto per minuto con tutti gli aggiornamenti del caso.