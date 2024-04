Ex Fiorentina, Maxi Olivera colpito al volto da una pietra in Rosario-Penarol di Copa Libertadores

La sfida tra gli argentini dele gli uruguaiani del, valida per la prima giornata del girone di, è terminata 1-0 per i padroni di casa, nella notte italiana, grazie al gol di Carlos Quintana: purtroppo ancora una volta però spiccanoda sempre acerrime rivali., comprese alcune transenne lanciate dal settore superiore verso quello inferiore:, con gli incidenti andati in scena prima del fischio d'inizio.

con i calciatori che non hanno fatto eccezione:che un sostenitore del Rosario ha lanciato contro di lui, provocandogliche ha iniziato a sanguinare. Necessario l'intervento dei soccorritori e il trasferimento in ospedale.