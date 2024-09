Getty Images

Ex Inter: Eriksen fa doppietta nel 7-0 del Manchester United, errore decisivo su rigore per Young

Redazione CM

10 minuti fa



Nella serata di coppa di lega inglese spicca la vittoria per 7-0 del Manchester United contro il Barnsley a Old Trafford con gol di Antony su rigore e una doppietta a testa per Rashford, Garnacho ed Eriksen.



Un altro ex calciatore dell'Inter, Ashley Young commette l'errore decisivo che causa l'eliminazione dell'Everton in casa contro il Southampton ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari.



Il Brentford vince 3-1 in casa contro il Leyton Orient con gol di Damsgaard (ex Sampdoria), successi in trasferta per Crystal Palace e Sheffield Wednesday rispettivamente contro QPR e Blackpoool.