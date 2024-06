Getty Images

Cachavacha Forlán clavó un doble 6-0 en su segundo partido en el MT1000 de Lima (categoría +45).

Dos partidos, dos games perdidos para el Balón de Oro en Sudáfrica 2010.



La domina igual que la Jabulani (?)



@Septimo_Game pic.twitter.com/84wSQtfWqx — Ariel Fernández (@AFD7L) June 18, 2024

passa dal pallone alla pallina. L'ex attaccante uruguaiano di Inter, Atletico Madrid, Villarreal e Manchester United si è dato al tennis. Attualmente è impegnato al torneo MT1000 di Lima in Perù, dove ha superato i primi due turni nella categoria Over 45 battendo per 2 set a zero prima il cileno Gonzalo Carreno col punteggio di 6-0, 6-2 e poi il peruviano Jorge Hernandez col punteggio di 6-0, 6-1. Al terzo turno sfida il cileno Pablo Rojas-Holch, testa di serie numero 5 del torneo.