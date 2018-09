In Cina quarta vittoria di fila per il Guangzhou Evergrande di Cannavaro: 2-1 allo Shanghai Shenhua, andato in vantaggio con l'ex interista Guarin su rigore concesso dal Var. Poi rimonta con Gao Lin e Yang Liyu al 91°. Il Guangzhou è sempre 3° a -3 dal Beijing Guoan. Sesto gol di Pellé nelle ultime 5 gare nel ko del suo Luneng (3-4) col Dalian.