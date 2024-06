AFP via Getty Images

Ex Inter, UFFICIALE: Perisic svincolato dal Tottenham con 3 inglesi

11 minuti fa

Ivan Perisic lascia il Tottenham definitivamente. Il nazionale croato (classe 1989 ex Inter, Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Wofsburg) era già partito nello scorso mercato di gennaio, tornando in patria all'Hajduk Spalato con la formula del prestito. Ora il club inglese ha annunciato che non rinnoverà il suo contratto in scadenza a fine giugno.



Stesso destino per altri tre calciatori, che si svincolano a parametro zero: i difensori inglesi Japhet Tanganga (classe 1999), Ryan Sessegnon (esterno sinistro classe 2000) ed Eric Dier (classe 1994 ex Sporting di Lisbona), reduce da un prestito al Bayern Monaco in Germania.