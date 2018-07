Alessandro Dal Canto​, ex tecnico della Juventus Primavera, si presenta in conferenza stampa come nuovo allenatore dell'Arezzo: ''Il primo impatto con la dirigenza è stato buono. Si sono mossi con grande celerità e non avviene di frequente nel calcio. Poi è chiaro che abbiamo fatto delle valutazioni tecniche che ci hanno trovato concordi. Arrivo ad Arezzo dopo un triennio nel settore giovanile, ma ho già diretto prime squadre. Penso che sia fondamentale lavorare con i grandi e nei vivai, è un completamento professionale utile. Su questa piazza ho avuto tutte referenze positive, per questo inizio il lavoro con grande entusiasmo".