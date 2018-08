Giuliano Giannichedda, ex centrocampista della Juve, è intervenuto ospite a Sportitalia per commentare il mercato: “Modric? Ha dimostrato di essere un grande campione, è chiaro che è una trattativa molto difficile, perchè dopo che il Real Madrid ha dato via Cristiano Ronaldo, non penso si privi di un altro campione come Modric. E’ chiaro che Florentino Perez farà il possibile per trattenerlo. Per l’Inter sarebbe un colpo come quello di Ronaldo alla Juve, perchè un giocatore che fa la differenza, gioca a centrocampo ed è il cuore della squadra. L’Inter con Modric arriverebbe molto vicina alla Juve. Con Modrici all’Inter, avremmo Juve e Inter di un altro pianeta, poi le altre dietro”.