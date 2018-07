E' Arturo Vidal il calciatore chiesto da Simeone per rimpiazzare Gabi all'Atletico Madrid. Stando a quanto riporta Sport1 l'ex Juve è una richiesta diretta del Cholo anche se gli spagnoli non hanno budget per il mercato e potrebbero acquistare Vidal soltanto in prestito. Formula difficile da attuare perché il contratto di Vidal scade tra un anno.