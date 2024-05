può raggiungere Lionel Messi in MLS. Attualmente sotto contratto con il, l'ex Juventus andrà però a scadenza il prossimoPer lui, ora si aprono diverse possibilità legate al futuro, con l'opzione Stati Uniti che prende piede.Secondo quanto riportato da ESPN, il Fideopresieduto da David Beckham. Il suo arrivo sarebbe l'ultimo di una lunga serie di acquisti di spessore, tra le vecchie glorie del calcio europeo. A Miami giocano infatti, oltre a, anche Jordie Luis

Da definire nello specifico i dettagli dell'accordo, Di Maria tiene comunque aperta una porticina per il ritorno a casa, in Argentina, dove ha in programma di chiudere la carriera. Il Fideo non ha mai fatto segreto della volontà di tornare alper un'ultima avventura prima del ritiro. L'opzione più probabile, sembra dunque quella del passaggio all'Inter Miami per qualche mese (il campionato finirà a dicembre), per poi fare ritorno in Argentina. Non rimane tuttavia da escludere anche una possibile permanenza per un altro anno a Lisbona.