In Serie B lo Spezia pesca sul mercato dei difensori svincolati: in arrivo il tedesco Lukas Muhl (classe 1996 ex Norimberga e Austria Vienna) e l'italiano Alessandro Tuia, ex Lecce.



Restano sul taccuino i nomi di Diakité (Ternana), Curto (Sudtirol) e Capradossi (Cagliari).

Per l'attacco occhi su Moncini (Benevento, piace anche alla Reggiana) e La Mantia (Spal).