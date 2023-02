La carriera di Alen Halilovic sembra essere arrivata a un punto di non ritorno. Il giocatore croato, arrivato al Barcellona nel 2015 dalla Dinamo Zagabria per 5 milioni di euro, sembrava un predestinato. Oggi, a 26 anni, si ritrova senza squadra.



Il centrocampista sembrava aver raggiunto un accordo con l'Aris Salonicco ma le cose non sono andate come sperava. Dopo aver posato con la sciarpa della squadra greca in aeroporto, si è sottoposto alle consuete visite mediche ma non le ha superate. Come riportato dai media spagnoli, l'ex rossonero è stato trovato "sovrappeso, si sarebbe dovuto aspettare diversi mesi per rivederlo al top della forma". I greci, a quel punto, hanno deciso di non tesserarlo, avendo anche ricevuto una richiesta di stipendio raddoppiata rispetto alla cifra che era stata concordata. Così, nel giro di poche ore, Halilovic è tornato in aeroporto ed ha lasciato la Grecia.