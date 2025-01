Ex Milan, Mastour: "A 14 anni da supereroe a meteora. Non mi sono arricchito, pronto a ripartire dopo la depressione"

Getty Images

dopo aver lasciato l'Union Touarga in Marocco, ma vuole riprovarci col calcio giocato. Ecco le sue parole in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:con un preparatore, Stefano Cellario. Mi tengoMi basta questo".

è iniziata un annetto prima del Covid ed è arrivata fino a dopo il lockdown. Non trovavo più il piacere di andare in campo, soffrivo la pressione, è stata una fase molto difficile a livello personale e lavorativo, ma sono contento di esserci passato.Mi sono avvicinato a Dio e alla preghiera. Sono musulmano, leggo il Corano, prego. In Marocco mi sono avvicinato molto alla religione".. Tutto mi veniva con una facilità assurda, io amo i palcoscenici importanti ed entrare ama io venivo dal settore giovanile, avevo un mio stile di gioco e lo portavo anche in prima squadra.mi piaceva, era un gladiatore".

, così avrei rinnovato più facilmente, ma non mi andava di lasciarlo. In questo mondo, a volte è complicato".Mancava una persona che gestisse la mia immagine e il mio marketing. Iparticolare".

"Ho ritrovato la mia vocazione e questa è la cosa più importante.Fuori dal calcio sono attratto dall'attività imprenditoriale, vorrei finire le superiori e magari iscrivermi all'università. Ho fatto ragioneria ma ho dovuto interrompere perché a 17 anni ero già all'estero, al Malaga. Mi intriga la psicologia.